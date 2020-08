La Repubblica | Lazio, niente top player: ora Muriqi e Fares, tifosi scontenti

Più che sul grande colpo, la Lazio lavora per colmare le lacune. Inzaghi è impaziente, aspetta novità alla vigilia della partenza per Auronzo. Un centravanti, un laterale mancino e un difensore sono le priorità del ds Tare. Per Muriqi mancano da limare gli ultimi dettagli col Fenerbahce (18 milioni la cifra totale) e poi sarà un nuovo attaccante biancoceleste. Ore decisive anche per Fares, esterno sinistro della Spal. Così se la piazza si aspettava una reazione per dimenticare la beffa Silva, rimarrà delusa. Oltre a Escalante, gli altri due acquisti arrivano dalla Salernitana: Kiyine e il 27enne mediano Akpa Akpro. La società resterà fedele alla sua strategia virtuosa, rispettando i propri parametri. Il motivo è economico: complice la situazione sanitaria e tutto ciò che comporta, questa Champions non potrà garantire gli introiti degli anni precedenti. Al di là dei 22 milioni sicuri per chi partecipa, i club non potranno beneficiare degli introiti degli sponsor e del botteghino (c’è il serio rischio di giocare a porte chiuse fino a gennaio). In più una buona parte dell’incasso servirà per pagare i bonus che la Lazio deve dare ad altre società per delle trattative passate. Di fatto, le casse di Formello non consentono operazioni per top player. David Silva rimane un caso a parte: il suo ingaggio non sarebbe stato fuori dal budget. Avrebbe guadagnato 3,5 milioni netti, ma la Lazio – grazie al decreto crescita – a lordo sarebbe rimasta entro i suoi paletti. Ieri il primo allenamento a Formello: assente Correa, risultato negativo al test effettuato a Mykonos. Attende l’ok delle autorità locali per tornare in Italia. Per Bastos c’è l’Istanbul Başakşehir. La Repubblica\Riccardo Caponetti e Giulio Cardone







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: