Luis Alberto, parla l’agente: “Rinnovo? Ci siamo”

Il rinnovo di Luis Alberto con la Lazio si avvicina. Lo conferma Miguel Alfaro, suo agente, che ai microfoni di calciomercato.it analizza la grande stagione dello spagnolo:

“Luis è cresciuto con la Lazio, ma anche la Lazio è cresciuta con Luis. Ha trovato la maturità e la fiducia per diventare il miglior assistman d’Europa e raggiungere la Nazionale spagnola. In questi anni ha portato a casa titoli, è arrivata la desiderata qualificazione alla Champions e, ne sono certo, se non ci fosse stato il lockdown sarebbero state più che concrete le opzioni di lottare per lo scudetto. Luis, in tutto questo, è stato fondamentale: è il miglior 10 della Serie A. Rinnovo? Luis e la Lazio hanno affermato pubblicamente l’intenzione di trovare un accordo per il rinnovo. La sfida della Champions regala grande entusiasmo e il club ha intenzione di dare il giusto valore al miglior 10 del campionato”.





