Miguel Alfaro, agente di Jony: “Diverse squadre spagnole interessate a lui”

Intervistato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, Miguel Alfaro, agente di Jony, ha parlato della stagione appena conclusa dal suo assistito con la Lazio e del suo futuro: “Il bilancio della stagione è positivo, soprattutto per il salto di responsabilità in un ruolo a cui è meno abituato. Avendo dimostrato di essere in grado di far bene in un club importante, è vero che diverse squadre spagnole si siano interessate alla sua situazione“.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: