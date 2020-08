Primavera, vittoria della Lazio in amichevole contro il Montegiorgio

Dopo la sconfitta rimediata nella prima amichevole stagionale, la Lazio Primavera ha subito rialzato la testa. Come riporta la S.S. Lazio Agenzia Ufficiale, le giovani aquile hanno infatti battuto 2-1 il Montegiorgio, squadra che milita in Serie D. La rosa di Menichini si è quindi portata a casa il secondo match amichevole, grazie alle reti di Marino e Cerbara. I laziali, in attesa della ripresa del campionato, lavorano sodo per preparare al meglio in prossimi impegni stagionali.





