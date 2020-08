Sansonetti e la sua discutibile ironia : “Coronavirus? Colpisce soprattutto i laziali”

Brutta pagina di televisione, quella andata in onda ieri sera su Retequattro. Durante il programma Stasera Italia, interamente dedicato al tema del coronavirus è intervenuto Piero Sansonetti, direttore de Il Riformista. Costui, credendo di fare ironia, si è lasciato andare a una “battuta” sgradevole nel tentativo di rispondere a una domanda circa il collegamento esistente tra migranti e virus. “I due problemi non sono collegati. Il coronavirus non guarda in faccia a nessuno. Prima scherzando con Cuperlo dicevo che la maggior parte del covid lo prendono i laziali. La percentuale che lo prendano i laziali è più alta, me lo ha detto lui (indicando Cuperlo). Se la conduttrice, visibilmente imbarazzata ha preso le distanze da queste affermazioni, l’esponente del PD ha invece accompagnato con delle risate le frasi di Sansonetti.

La scena, però, non è passata inosservata alla tifoseria laziale che immediatamente sui social ha manifestato il proprio sdegno per l’ennesima battuta insensata ai danni del popolo biancoceleste. Quello che lascia più basiti, al di là del paragone calcistico, è come sia possibile voler fare ironia su questo tema, di fronte alle numerose vittime degli ultimi mesi.





