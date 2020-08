Siviglia, tentativo di furto a casa di Suso: la compagna mette in fuga i ladri

Alla gioia per la vittoria della Europa League, avvenuta ieri sera a discapito dell’Inter, che ha perso 3-2 contro il Siviglia, si è contrapposta una disavventura per Suso, giocatore della squadra spagnola. Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, infatti, intorno alla mezzanotte, due ladri hanno tentato una rapina nella sua abitazione, alla presenza della compagna Alicia e dei suoi due figli, di due anni e di 3 mesi. I due malviventi, infatti, pensavano che la casa fosse vuota, ma la ragazza, dopo aver sentito dei rumori, ha acceso le luci dell’accesso di casa e del giardino, mettendoli in fuga e sventando la rapina.







