SOCIAL | I giocatori biancocelesti tornano a lavorare sotto gli ordini di mister Inzaghi | FOTO

E’ iniziata la nuova stagione della Lazio. Dopo il raduno fissato per la giornata di giovedì, ed il primo allenamento svolto nel pomeriggio di ieri, i giocatori biancocelesti sono pronti per partire in direzione Auronzo di Cadore, in vista del ritiro di preparazione che avrà inizio domani, 23 agosto. Sui propri profili ufficiali social, gli stessi giocatori biancocelesti, hanno espresso il loro entusiasmo per la ripresa degli allenamenti e per l’inizio di una nuova stagione con la maglia della Lazio. Sergej Milinkovic Savic, dopo le vacanze trascorse con la fidanzata e la sorella, è rientrato agli ordini di mister Inzaghi. Sul proprio profilo ufficiale Instagram, il serbo ha postato una foto, entusiasta per essere tornato ad allenarsi con i suoi compagni di squadra. La foto è accompagnata dalla didascalia: “Rietrato alla base!”. Sempre su Instagram, attraverso una Stories, ha scherzato sulla forma fisica del “Boss”, Stefan Radu, dando vita ad un sondaggio per i suoi followers: “Secondo voi cosa mangia il boss Radu in vacanza per avere braccia così?”.

Ma il serbo non è il solo: anche Luiz Felipe, Strakosha e Luis Alberto hanno fatto un post su Instagram, con la frase in inglese ad accompagnare il post dei primi due: “Back to work” (“Tornati al lavoro”), e quella in spagnolo per il “Mago” biancoceleste: “Comienza 20/21” (“Inizia il 2020/2021”).

Anche Adam Marusic ha utilizzato il suo profilo Instagram per postare un paio di foto dell’allenamento di ripresa. La frase che accompagna le foto recita: “Nuova stagione 2020/2021”.

Visualizza questo post su Instagram Rientrato alla base 👌🏻🦅 #Sergente Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21) in data: 22 Ago 2020 alle ore 4:42 PDT

Visualizza questo post su Instagram Back to work 💪🏻 Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27) in data: 21 Ago 2020 alle ore 12:51 PDT

Visualizza questo post su Instagram Back to work💪🏼 Un post condiviso da NEVER GIVE UP (@thomas_strakosha) in data: 21 Ago 2020 alle ore 12:47 PDT

Visualizza questo post su Instagram Comienza 20/21 ⚽️ @marco_rosi_photographer @official_sslazio Un post condiviso da 10_luisalberto (@10_luisalberto) in data: 21 Ago 2020 alle ore 12:47 PDT

Visualizza questo post su Instagram New season 2020/2021 ⚽️ Un post condiviso da @ adamarusa17 in data: 22 Ago 2020 alle ore 5:51 PDT







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: