SPAL, l’annuncio di Bonifazi: “Sono positivo al coronavirus”

Di ritorno dalle vacanze estive e non solo, tanti giocatori hanno annunciato la positività al coronavirus, così come tanti sono stati i comunicati delle varie società. Tra questi, il giocatore della SPAL, Kevin Bonifazi, tramite una IG stories ha comunicato anche lui di aver contratto il COVID19. Nel messaggio, chiede anche a coloro che hanno avuto contatti con lui in questo periodo di tempo, di prendere le giuste precauzioni al fine di salvaguardare la propria salute e quella dei propri cari, sottoponendosi al tampone.







