UN AUDACE VERDE FLUO NELLA NUOVA ‘AWAY’ DELLA S.S.LAZIO PER LA STAGIONE 2020-2021 FOTO

BOLOGNA, 22 agosto 2020. Una scelta cromatica di sicuro impatto quella fatta da S.S.Lazio e Macron, sponsor tecnico del club biancoceleste, per la nuova maglia “Away” che i ragazzi di Simone Inzaghi indosseranno nel corso della prossima stagione.

La maglia “Away” 2020-2021 si presenta in un audace verde fluo con il classico celeste Lazio presente nel bordo in maglieria del collo alla coreana e anche nei polsi delle maniche. La caratteristica grafica di questo kit gara è data dalla banda diagonale, in texture embossata, composta da fini righe tono su tono che compongono lo scudetto della Lazio.

Il backneck è personalizzato con il logo del club su fondo blu navy e il motto NOI L’AMIAMO…E PER LEI COMBATTIAMO. Nel retro sotto al colletto, sempre in blu navy, è stampata la scritta S.S.LAZIO. Sul petto, a destra, in blu e in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, la patch siliconata con lo stemma della S.S.Lazio.

Gli shorts sono in due versioni: verde fluo con coulisse piatte, in blu navy con puntali biancocelesti. I calzettoni sono verde fluo con bordo superiore celeste e al centro una serie di righe orizzontali celesti oppure nella versione celeste Lazio. La maglia ha vestibilità Body Fit, il tessuto principale è Poly Stretch e la presenza di inserti in micromesh rende il capo più leggero e traspirabile.

Le nuova maglia “Away” è in vendita online sui siti ufficiali di Lazio e Macron e dal 22 agosto sarà acquistabile presso il Macron Store Roma Nord, Macron Store San Silvestro, i Lazio Style 1900 Official Store.

A caratterizzare i kit della S.S.Lazio, così come i capi tecnici, è la nuova icona dell’azienda leader internazionale nel settore del teamwear, il Macron Hero. Il logo, che rappresenta la figura umana, si ispira alla punta della lancia che per definizione è dinamismo e rapidità. Il Macron Hero simboleggia in modo ancora più efficace la gioia alla fine della sfida. Il raggiungimento di un obiettivo. Fatica, passione e determinazione. La filosofia Macron: “Work hard. Play harder”.







