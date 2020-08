Barcellona, Pjanic positivo al Coronavirus

Miralem Pjanic è risultato positivo al Coronavirus. L’ex giocatore della Juventus ha trascorso le vacanze estive in Sardegna ed è stato sottoposto al tampone dopo aver manifestato alcuni sintomi. In questo momento, il nuovo acquisto del Barcellona si trova in isolamento domiciliare in buona salute. Ecco il comunicato del club blaugrana: “Miralem Pjanic è risultato positivo al test PCR a cui è stato sottoposto lo scorso sabato 22 agosto, dopo aver manifestato qualche fastidio. Il giocatore è in buona salute ed è isolato in casa e per questo motivo non potrà aggregarsi ai suoi nuovi compagni prima di 15 giorni“.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: