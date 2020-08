CdS | Lazio, ansia coronavirus. Il ritiro di Auronzo non è a rischio

Continuano in casa Lazio i test medici ed atletici in vista del ritiro di Auronzo di Cadore che dovrebbe prendere il via domani con la partenza della squadra. Per quanto riguarda i tamponi per l’accertamento di situazioni di positività al Covid-19, la società biancoceleste si dice serena avendo assicurato (senza comunicazione ufficiale) l’intera negatività del gruppo al virus. A destare qualche sospetto, comunque, potrebbe essere degli esami del sangue alterati ed uno stato infiammatorio da monitorare: si tratterebbe di un soggetto al momento negativo che potrebbe positivizzarsi nelle prossime ore. Occorrerà svolgere tutte le verifiche del caso così da poter scongiurare eventuali brutte sorprese. Da qui la scelta di rimandare di un giorno la partenza per Auronzo per poter riflettere e meditare al meglio. Lo riporta Il Corriere dello Sport







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: