FORMELLO- Terzo giorno di lavoro. Assente Luiz Felipe, decide ancora Immobile

Prosegue la marcia d’avvicinamento della Lazio al ritiro di Auronzo di Cadore la cui partenza è stata posticipata a domani. Dopo i primi tamponi effettuati giovedì (dovrebbero essere tutti negativi), oggi il gruppo ha svolto la seconda sessione di controlli medici per valutare ancor meglio la situazione in vista dei prossimi giorni sotto le Tre Cime di Lavaredo. Questa mattina i biancocelesti sono quindi nuovamente scesi in campo dove, dopo un’ iniziale fase di riscaldamento, hanno prima svolto esercitazioni sul possesso palla per poi concludere la sessione con una breve partitella a campo ridotto decisa dal solito Ciro Immobile. Tanti comunque gli assenti: Acerbi, Cataldi, Adamonis, Proto, Escalante, Patric, Lulic, Adekanye e Correa (rientrato ieri in serata). A questi, si aggiunge poi Luiz Felipe la cui assenza andrà valutata nelle prossime ore. Infine migliorano le condizioni di Lucas Leiva che continua il lavoro differenziato con il preparatore Fonte e si avvia verso il recupero. Appuntamento a domani quando, prima della partenza per Auronzo, andrà in scena un altro allenamento a Formello.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: