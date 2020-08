Settimana decisiva per Fares, previsto un incontro tra Lazio e Spal

La settimana che sta per iniziare vedrà la Lazio in ritiro ad Auronzo di Cadore, ma non solo. Secondo Alfredo Pedullà, nei prossimi giorni si concluderà la trattativa per portare Fares in biancoceste, con la Spal che riceverà nelle casse circa dieci milioni di euro. La stessa società di Ferrara vorrebbe inserire anche Simone Palombi nella trattativa, profilo che riscuote diversi interessi nella serie cadetta. Inzaghi e i suoi intanto vanno a prepararsi nel fresco delle Dolomiti, in attesa di nuovi, eventuali, innilesti.





