CALCIOMERCATO | Lazio-Reina, mercoledì il giorno per formalizzare l’affare

“Ora passiamo alle cose formali“, una vecchia citazione tanto di moda nell’estate 2017 quando il Milan si rese protagonista di un grande mercato poi rivelatosi un fallimento sul campo può ora essere ripresa dalle parti di Formello. La Lazio, infatti, con i rossoneri ha trovato l’accordo per il trasferimento nella capitale di Pepe Reina, pronto a ricoprire il ruolo di vice Strakosha. Secondo quanto riportato da Milannews.it, la formalizzazione dell’affare avverrà nella giornata di mercoledì con il portiere spagnolo che, seppur sotto contratto con i milanesi per un altro anno, non dovrebbe ricevere nessuna buonuscita.







