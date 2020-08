Calciomercato, Thiago Silva è un nuovo giocatore del Chelsea

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Thiago Silva è un nuovo giocatore de Chelsea: pronto un biennale per il difensore. Lo stipendio dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro. Niente da fare quindi per il club biancoceleste il cui interesse per il calciatore era però stato smentito nei giorni precedenti.





