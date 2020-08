CdS | Lazio, in Veneto tamponi permettendo

Poche ore e la Lazio dovrebbe partire per il ritiro in vista della nuova stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, in mattinata è atteso l’esito dei controlli ed Inzaghi provvederà a stilare la lista dei convocati per Auronzo di Cadore, dove i biancocelesti (salvo sorprese), dovrebbero arrivare verso ora di cena. Dopo la partenza posticipata, in via del tutto prudenziale e con lo scopo di tutelare l’intero ambiente, sono ore di ansia in casa laziale visto che la prima serie di tamponi, effettuati giovedì, avrebbe avuto esito negativo, ma all’nterno della squadra ci sarebbe almeno un caso dubbio, segnalato dagli esami del sangue leggermente alterato di un giocatore: si tratterebbe, secondo il quotidiano, di un asintomatico, ma potrebbe anche trattarsi di un falso allarme, per questo e per la privacy, la società non ha dato notizie ufficiali, prendendo tempo in vista del secondo giro di risultati.







