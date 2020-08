FORMELLO | Ultimo allenamento prima della partenza per Auronzo: seduta sul test di Gacon

Questa mattina, alle ore 09:00, era in programma il quarto allenamento dei biancocelesti, dopo la ripresa dell’attività fisica di venerdì. Al centro sportivo di Formello, è andata in scena l’ultima seduta d’allenamento prima della partenza per Auronzo di Cadore, fissata per il pomeriggio di oggi. Seduta incentrata sul test di Gacon, un esame incrementale ad esaurimento sul fisico dei calciatori, divisi dal mister in tre gruppi. Il prossimo allenamento dei biancocelesti sarà sotto le Tre Cime di Lavaredo, il primo del nuovo ritiro della Lazio.







