GdS | Lazio, per la difesa fari puntati su Kim Min Jae

Dopo Escalante, Akpa-Akpro e Pepe Reina, altri due colpi di mercato potrebbero andare a buon fine nelle prossime ore. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti, la Lazio dovrebbe essere alle battute finali per l’attaccante Muriqi e per Fares. Inoltre mister Inzaghi ha chiesto anche un difensore, che all’occorrenza possa essere titolare e le attenzioni si sono spostate sul coreano Kim Min Jae, che al momento gioca nel Beijing Guoan, in Cina. Ha 24 anni e costerebbe circa 15 milioni. Altri due nomi che interessano sono dell’Ajax ed hanno 22 anni: Lisandro Martinez e Edson Alvares. Per il centrocampo è caldo il nome dello svincolato Bonaventura e davanti potrebbe arrivare come rinforzo anche Mayoral.







