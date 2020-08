GdS | Pippo Inzaghi: “Il virus ha privato Simone dello scudetto”

Il tecnico del Benevento, grande protagonista in B ed ora pronto a concentrasi sulla Serie maggiore Pippo Inzaghi, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato anche della Lazio. Per l’ex bomber infatti, il virus ha privato suo fratello Simone dello scudetto: per lui con una gara a settimana i biancocelesti avrebbero vinto il titolo o comunque sarebbero rimasti in lizza fino alla fine, mentre giocando ogni tre giorni, la panchina della Juventus ha fatto la differenza.







