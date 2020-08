GdS | Un leader da Champions: la Lazio si regala Reina. Inzaghi voleva un uomo spogliatoio

La Lazio ha lavorato anche tra i pali: i capitolini infatti dovrebbero aver chiuso per Pepe Reina, appena rientrato al Milan dopo il prestito all’Aston Villa. Esperienza e carisma a disposizione dei biancocelesti che quest’anno dovranno affrontare una stagione ricca di appuntamenti di spessore. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sarà l’uomo-spogliatoio che vuole mister Inzaghi:porterà esperienza internazionale e sarà un secondo indubbiamente all’altezza del titolare. Sarà quindi una valida alternativa a Strakosha e l’affare sembra definito. L’annuncio ufficiale deluso arrivo nella capitale è atteso in giornata, lo spagnolo firmerà un biennale con un ingaggio di 1,6 milioni più bonus a stagione. I rossoneri lo avevano lasciato libero di trovarsi un’altra sistemazione e non prenderà quindi somme ingenti dal suo cartellino. Ora Lazio e Milan stanno discutendo sul fatto di chiudere l’affare con una cessione ad un prezzo basso oppure optare per la rescissione del contratto con i milanisti. Ad ogni modo, nelle prossime ore Reina dovrebbe essere un nuovo giocatore laziale.







