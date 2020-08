Il Messaggero | Auronzo, si parte: dubbi su Escalante, Adekanye e Patric

La Lazio si appresta a partire alla volta di Auronzo di Cadore, con un giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia stabilita in precedenza. Questa mattina ci saranno dei controlli all’interno del Lazio Lab e terminati i test la rosa di mister Inzaghi pranzerà nel Training Center. Come riporta Il Messaggero, questa sera la squadra arriverà sotto le Tre Cime di Lavaredo e lo staff verrà diviso in due alberghi: il team manager Derkum ha già assegnato le camere, tenendo conto delle preferenze dei senatori. Resta il dubbio Lulic che sta proseguendo in Lombardia le cure specifiche per la caviglia, mentre Leiva è sulla via del recupero. Acerbi e Cataldi sono alle prese con un fastidio al ginocchio e alla caviglia, ma non mancheranno tra i convocati, così come Correa rientrato sabato dalla Grecia. Da capire invece se partiranno Adamonis, Adekanye, Patric ed Escalante che non hanno partecipato agli ultimi tre allenamenti ed ai test all’Isokinetic.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: