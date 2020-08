Il Tempo | Lazio, tutti ad Auronzo: oggi Inzaghi scioglie il nodo dei convocati

La Lazio è pronta a partire per il consueto ritiro pre-campionato ad Auronzo di Cadore, location scelta per il 13esimo anno consecutivo. Come riporta Il Tempo, la squadra questo pomeriggio si imbarcherà a Fiumicino alle 15.15 per Venezia e da lì raggiungerà la destinazione in pullman. Questa mattina Inzaghi diramerà la lista dei convocati che prenderanno parte alle due settimane di lavoro sotto le Tre Cime di Lavaredo, dove a squadra rimarrà fino al 4 settembre (giorno dell’ultima amichevole contro il Vicenza). In porta la novità sarà Reina ed oltre a lui ci saranno Strakosha, Guerrieri ed il giovane Alia. In difesa c’è il dubbio Bastos, che sembra prossimo alla cessione. C’è abbondanza a centrocampo tra nuovi e vecchi volti: Escalante, Kiyine e Akpa Akpro saranno sicuramente visionati dal tecnico, che potrebbe rinunciare a qualcuno dei giovani tra i due Anderson e l’ex capitano della Primavera Falbo. Davanti convocati Immobile, Correa, Adekanye, Raul Moro ed anche Caicedo.







