Juventus, l’ex laziale Baronio nello staff di Pirlo: “Emozioni indescrivibili” | FOTO

Roberto Baronio ed Andrea Pirlo insieme a vent’anni di distanza. Era il 1999/2000 quando i due, allora giovani promesse, incantavano alla Reggina prima di partire per carriere e fortune diverse. Ora è tempo di ritrovarsi per aprire un nuovo capitolo insieme alla Juventus. Un’ occasione unica per l’ex centrocampista laziale che tramite i profili social ha voluto ringraziare il neo tecnico bianconero: “….emozioni indescrivibili, grazie amico mio @Pirlo_official, grazie@juventusfc, si parte!“.







