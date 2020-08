La Lazio è pronta al decollo: tutti ad Auronzo di Cadore | FOTO

Il tempo del consueto ritiro ad Auronzo di Cadore è scoccato. Poco fa la Lazio, dopo l’allenamento mattutino a Formello, è partita alla volta di Fiumicino pronta per decollare verso le tre cime di Lavaredo. Polo bianca, aquila sul petto, trolley e mascherina: un nuovo ritiro può prendere finalmente il via tra sorrisi e concentrazione come testimoniato dalle immagini apparse sui profili social biancocelesti.







