Napoli, De Laurentis: “Basta giocare a porte chiuse, è un autogol al calcio italiano”

Il presidente del Napoli Aurelio de Laurentis in un’intervista concessa ai microfoni di Radio Kiss Kiss si è scagliato contro la decisione presa dalle leghe europee di riprendere la stagione a porte chiuse e con tempi contingentati per non interferire con le date Uefa:

“È assurdo che si continui a giocare a porte chiuse. E’ una caz**ta pazzesca. Poi vorrò vedere quanti menischi salteranno ai giocatori, visto che a causa delle partite delle nazionali vogliono farci giocare ogni 3 giorni. In questo momento sono avvilito, e sorpreso da tutte le leghe, bisognerebbe che siano più unite tra di loro. Non possiamo dire apriamo per fare un assist a Ceferin visto che ci sono i campionati europei, il tifoso è per i campionati nazionali. Se tieni gli stadi chiusi stai facendo un autogol a tutto il calcio italiano, stai offendendo milioni di tifosi”.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: