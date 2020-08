Primavera, in arrivo in prestito dal Catania il difensore Pino

Dopo l’operazione in prestito di Gian Marco Distefano, l’asse Catania-Lazio continua ad essere caldo. Distefano, attaccante classe 2000, è rientrato in Sicilia dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi dell’ultima stagione alla Lazio Primavera. Ora, come riporta La Sicilia, potrebbe esserci un altro giocatore che, sempre in prestito, verrà probabilmente girato dal Catania alla Lazio. Si tratta del difensore centrale, classe 2002, Simone Pino, che ha rinnovato con il club siciliano, e potrebbe approdare nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto.







