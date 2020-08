Pregliasco: “Riapertura stadi? In questo momento non ci sono le condizioni”

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università di Milano e direttore dell’Istituto Galeazzi, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, per parlare della situazione Coronavirus in Serie A, con diversi contagi che hanno colpito alcuni giocatori, ma anche della riapertura degli stadi per la nuova stagione. La parola fondamentale secondo Pregliasco è il buonsenso, da parte di tutti, anche nel mondo dello sport. Sulla riapertura degli stadi, invece, è stato chiaro: in questo momento non ci sono le condizioni per farlo. Pregliasco ha anche fatto un paragone tra cinema o teatro con lo stadio: lo stadio è diverso dal cinema o dal teatro perchè, mentre puoi stare seduto e in silenzio durante un film o uno spettacolo, allo stadio il tifo non te lo permette, e il movimento nasce naturale nel seguire una partita.







