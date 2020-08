Ritiro Lazio, Auronzo di Cadore accoglie i tifosi biancocelesti | FOTO

Manca davvero poco per dare il via al nuovo ritiro della Lazio. Nel pomeriggio partiranno anche i giocatori biancocelesti per raggiungere Auronzo di Cadore. Intanto, nell’attesa della squadra, le Tre Cime di Lavaredo iniziano a colorarsi di biancoceleste: uno striscione, per accogliere i tifosi della Lazio, recita: “Le Dolomiti salutano gli amici tifosi della Lazio”. E’ tutto pronto insomma, con l’arrivo della squadra, avrà inizio il ritiro 2020 della Lazio.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: