SOCIAL | La Lazio ricorda il primo gol in biancoceleste di Marco Parolo | FOTO

Passano gli anni, ma Marco Parolo resta un punto fermo della rosa d’ Inzaghi, prima da titolare e ora da prima riserva pronta a subentrare. Precisamente sei anni fa, il centrocampista di Gallarate esordire con l’aquila sul petto in Coppa Italia andando anche a segno nella larga vittoria per 7-0 contro il Bassano Virtus. Una rete da calcio d’agosto a cui ne sono seguite altre 35 come ricordato dalla Lazio attraverso i propri social.

👕 La prima di 240 presenze

⚽️ Il primo di 36 gol

🦅 Sei anni fa il debutto in biancoceleste di Marco Parolo pic.twitter.com/KWSpu5miSk — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 24, 2020







