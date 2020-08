SOCIAL | Lukaku non molla e continua la lotta contro gli infortuni: “Ho tenuto la testa alta e continuo ad esserci” | FOTO

Jordan Lukaku non molla e vuole riprendersi la fascia sinistra della Lazio. Il belga, colpito a più riprese dagli infortuni negli ultimi due anni, si è sfogato via social dove ha voluto anche suonare la carica in vista della prossima stagione oramai ai nastri di partenza. Questo il suo messaggio eloquente: “Sto affrontando il mio più grande avversario degli ultimi 2 anni !! (problemi fisici per le persone che non lo sapessero). Ho tenuto la testa alta e continuo ad esserci. 2020-2021 andiamo a prenderlo“.







