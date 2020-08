Auronzo 2020 – Day1 | Esercizi sul giro palla ad alta intensità. Differenziato per Acerbi ed Escalante | FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 11:42: Conclusa la prima seduta di allenamento del ritiro.

AGGIORNAMENTO ORE 11:40: L’allenamento è proseguito sotto gli ordini di mister Inzaghi che ha diviso nuovamente il gruppo in due squadre e ridotto il campo. Lavoro incentrato sul giro palla ad alta intensità dove, la squadra senza palla, aveva il compito di entrare in campo e cercare di rubare palla alla squadra in possesso e fare gol nelle cinque piccole porte sistemate per il campo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:50: Terminata la seduta in palestra, la squadra ha raggiunto i portieri per svolgere quella sul campo. Sugli spalti esauriti i 200 posti concessi per oggi ai tifosi per seguire l’allenamento. Subito squadra divisa in due gruppi, e torello per riscaldarsi. Mentre il gruppo inizia i primi lavori sul terreno di gioco, Francesco Acerbi e Gonzalo Escalante svolgono un lavoro differenziato, mentre non si vedono ne Lucas Leiva, ne Danilo Cataldi rimasto in palestra.

AGGIORNAMENTO ORE 10:24: Mentre i portieri lavorano sul campo sotto gli ordini di Grigioni, il resto del gruppo si trova in palestra per alcuni esercizi.

Si parte ad Auronzo di Cadore. Prima giornata per la squadra si Simone Inzaghi che si è trovata questa mattina ai campi sotto le Tre cime di Lavaredo. Molti tifosi all’esterno del campo per ritirare il biglietto già prenotato, come era previsto da protocollo. Servirà la massima attenzione nel rispetto del distanziamento e della sicurezza per non rischiare vista la grave situazione degli ultimi giorni. I primi ad inaugurare il ritiro sono proprio i portieri. Sono scesi in campo Strakosha, Guerrieri, Alia e Adamonis.







