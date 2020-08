Auronzo, Raul Moro: “Felice di essere qui, voglio aiutare la squadra”

Raul Moro, attaccante biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky.

“Sento l’affetto dei tifosi, sono felice di essere qui ad Auronzo di Cadore. Erano due anni che non facevo un ritiro, è fondamentale per fare bene. Il ritmo rispetto alla Primavera è diverso, ora sono abituato al 3-5-2, mi trovo bene nel ruolo di seconda punta. Mi permette di essere più libero e di puntare meglio la porta.

Qui ci sono grandi attaccanti: mi trovo bene con tutti, in particolare con Caicedo. Il mio obiettivo è rimanere con la prima squadra per tutta la stagione e vincere ogni titolo possibile. L’esordio in Serie A è stato indimenticabile, adesso voglio dimostrare il mio valore anche in zona gol”.





