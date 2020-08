Auronzo, saltano le amichevoli con i dilettanti. Ecco il nuovo programma

Saltate le amichevoli con i dilettanti dell’Auronzo e con la rappresentativa del Cadore, in programma mercoledì 26 e sabato 29 agosto, per problemi organizzativi legati ai tamponi che dovevano farsi i giocatori, la Lazio ha rimediato e organizzato un nuovo programma di amichevoli:

29 agosto vs Triestina ore 16

30 agosto vs Fiori Barp Mas ore 17

1 settembre vs Padova ore 17

4 settembre vs Vicenza ore 16





