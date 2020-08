Calciomercato Lazio, domani visite mediche per Reina e poi partenza per Auronzo

Manca sempre meno per vedere Pepe Reina con la maglia della Lazio. Infatti, l’arrivo del portiere spagnolo nella Capitale dovrebbe essere questa sera. Nella giornata di domani sono previste le visite mediche ed i test di rito, per poi raggiungere i nuovi compagni di squadra in ritiro ad Auronzo di Cadore. Reina, che con la Lazio firmerà un contratto di due anni, è pronto a portare una ventata di esperienze in casa biancoceleste, pronto ad affrontare la sua terza esperienza nel campionato di Serie A, dopo quella al Napoli ed al Milan.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: