CALCIOMERCATO | Lazio-Fares, trovato l’accordo totale. La Spal valuterà Di Gennaro come contropartita

Dopo aver sistemato il reparto portieri con Pepe Reina, la Lazio deve sistemare il ruolo di esterno sinistro, viste anche le condizioni non ottimali del capitano, Senad Lulic, che non è partito con il resto della squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore. Come riporta Alfredopedulla.com, la Lazio ha fissato un incontro per questa settimana con la Spal, per chiudere l’acquisto di Mohamed Fares. In attesa dell’incontro, il giocatore ha trovato l’accordo totale con il club biancoceleste. La Spal valuta il giocatore dieci milioni di euro, la Lazio vuole inserire una contropartita che possa abbassare la parte economica. La squadra di Ferrara ha pensato a Simone Palombi, ma c’è da capire se può essere la scelta giusta sul fronte tattico. E così la Spal valuterà Davide Di Gennaro, centrocampista sempre di proprietà della Lazio, rientrato dal prestito in Serie B con la Juve Stabia.







