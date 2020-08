CdS | Muriqi in arrivo, stretta finale con il Fenerbahce

Lazio-Muriqi ci siamo. Ecco la stretta finale con il Fenerbahce. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport l’annuncio potrebbe arrivare in giornata. Per l’attaccante kosovaro 19 milioni più bonus (oppure 15 più il difensore Bastos). I contatti tra le parti sono stati intensi nelle ultime ore e in giornata è atteso lo scambio di documenti che consentirà al calciatore – 26 anni compiuti a gennaio – di trasferirsi a Roma e poi raggiungere il resto della squadra in ritiro ad Auronzo di Cadore.







