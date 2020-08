Il Messaggero | Lazio, Kumbulla e Kim Min-Jae: è volata a due per il centrale

Caccia al difensore. Rientro in gioco per Kumbulla, ma ancora in lizza per Kim Min Jae. Al momento è corsa a due. Entrambi piacciono a Tare, hanno caratteristiche simili: veloci, forti fisicamente. Sono tutti e due giovani, magari con poca esperienza a livello internazionale, ma pronti per una squadra importante. Non essendo però trattative semplici, il dirigente sta sondando anche altri mercati, facendo molta attenzione a lavorare sotto traccia per non svelare le piste. Sul centrale del Verona, Lotito non si è mai tirato indietro anzi, nonostante il vantaggio accumulato dall’Inter nelle ultime due settimane, non ha mai smesso di parlare con Setti, il patron del club gialloblù.

TIRA E MOLLA

L’ultimo contatto tra i due c’è stato nel week-end, con l’azionista di riferimento che ha ribadito la sua offerta di 16,5 milioni di euro cash più 3 milioni di bonus (con la possibilità di salire anche a 2) con l’inserimento di un calciatore, da Andrè Anderson, Lombardi o altri talenti. Il Verona ha risposto alla Lazio di avere una mezza parola con l’Inter, ma che per il momento i nerazzurri non hanno ancora deciso. Lotito e Tare premono e puntano proprio sull’indecisione che al momento regna all’interno della società interista sulla querelle Conte. C’è anche Kumbulla che, nonostante sia legato al Verona, pressa per conoscere il suo futuro. L’opzione Lazio gli è sempre piaciuta un po’ di più e pare sia ancora così. Nel taccuino della società laziale, però brilla sempre il nome di Kim Min Jae, e da parecchio tempo. Il sudcoreano del Beijing Guoan è stato trattato molto prima di Kumbulla ed è stato ad un passo dalla Lazio, poi Lotito non affondò il colpo e il Tottenham ha effettuato il sorpasso. Adesso gli inglesi hanno discusso ferocemente con i mediatori dell’operazione e si sarebbero tirati indietro. Kim Min Jae, noto in Cina col soprannome di “Mostro” per la sua forza nei contrasti e il suo carisma, costa 15 milioni di euro. Il problema sono anche le commissioni che pretendono i suoi agenti, ma Lazio ci sta provando perché crede che il gigante coreano sia forte, ma pure per questioni di marketing. Avere un giocatore così noto da quelle parti potrebbe rivelarsi un gran bel vantaggio, anche per la partner-ship che ha messo in piedi la Lazio da qualche mese con alcune società asiatiche. La Lazio ha fretta anche perché Bastos sta per uscire ed essere ceduto.

SPALLINO DAY

Tra oggi e domani, la Lazio conta di chiudere l’affare legato a Mohammed Fares e, forse, anche per Vedat Muriqi. Per l’esterno c’è accordo tra Lotito e Mattioli, manca l’intesa sui bonus, ma il più sembra fatto, tanto che nelle giornata odierna potrebbe esserci la fumata bianca. L’ala sinistra attende solo il via libera per Auronzo. Destino identico per l’attaccante del Fenerbache.

ilmessaggero.it







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: