Il prof. Cavo su Mihajlovic: “È da monito per tutti, rispettate le regole”

La pandemia di Covid-19 non guarda in faccia nessuno. Il virus non si è lasciato spaventare da uno tosto come Sinisa Mihajlovic ed ha contagiato anche lui, che risulta positivo al test del tampone, ma fortunatamente è asintomatico. L’allenatore del Bologna, già vincente contro la leucemia, segue da mesi una vita sana e accorta, ma la vancaza in Sardegna ha colpito anche lui. A tal proposito si è espresso il professor Michele Cavo, ematologo dell’ospdale Sant’Orsola di Bologna, che ha parlato al Corriere di Bologna: “Sinisa è l’emblema di come, indipendentemente dallo stile di vita, le regole vadano rispettate. Ciò che è successo a lui deve essere un monito per tutti a rispettare le norme di prevenzione, vale a dire l’uso della mascherina, il distanziamento fisico e il lavaggio frequente delle mani”.





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: