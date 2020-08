UFFICIALE | Supercoppa Europea a porte aperte, ma solo al 30% del pubblico

AGGIORNAMENTO 25 AGOSTO | Con un comunicato, la UEFA ha ufficializzato la decisione di aprire la finale di Supercoppa Europea, che si giocherà a Budapest il 24 settembre tra Siviglia e Bayern Monaco, a porte aperte. Per il COVID-19, però, sarà possibile entrare al pubblico, solamente al 30% della capienza dello Stadio. Ecco il comunicato: “Il Comitato Esecutivo dell’UEFA ha deciso oggi di consentire che la Supercoppa Europea 2020 si disputerà il 24 settembre 2020 a Budapest con un numero ridotto di spettatori – fino al 30% della capienza dello stadio – al fine di studiare con precisione l’impatto degli spettatori sul protocollo UEFA Return to Play. È stato confermato che tutte le altre partite UEFA continueranno a essere giocate a porte chiuse fino a nuovo avviso, come inizialmente deciso dal Comitato Esecutivo UEFA il 9 luglio 2020. L’Amministrazione UEFA continuerà a monitorare la situazione e avviserà il Comitato Esecutivo UEFA se è necessario o raccomandato qualsiasi cambiamento in relazione alla Supercoppa UEFA 2020 e/o alla decisione che le partite UEFA devono essere giocate a porte chiuse fino a nuovo avviso. Queste decisioni fanno seguito alla riunione consultiva che la UEFA ha tenuto con le sue 55 federazioni affiliate e in cui tali questioni sono state discusse il 19 agosto 2020″.

18 AGOSTO | Le due finaliste della Europa League sono state già decise, dopo la vittoria per 5-0 dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk avvenuta ieri sera in Germania. Questa sera ci sarà la prima semifinale di Champions League tra Lipsia e Paris Saint-Germain, mentre domani, sempre alle 21:00, tocca a Bayern Monaco e Lione. La finale di Europa League, invece, tra Inter e Siviglia, ci sarà questo venerdì. Ma la UEFA ha già deciso per la finale di Supercoppa Europea: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, lo stadio di Budapest dove si giocherà il prossimo 24 settembre, sarà a porte aperte, seppur con una limitazione: potrà entrare solamente il 30% di pubblico. La decisione, in ogni caso, sarà ufficializzata nei prossimi giorni.







