Pais Becher, sindaco di Auronzo: “Rinnovato con la Lazio per i prossimi due ritiri con opzione per il terzo. Motivo di grande orgoglio”

Ai microfoni di Radiosei, è intervenuto il Sindaco di Auronzo di Cadore Tatiana Pais Becher. Queste le sue parole nel giorno in cui, la Lazio, ha dato inizio al suo ritiro numero tredici sotto le Tre Cime di Lavaredo: “Voglio ringraziare gli organizzatori e la società Lazio per aver organizzato al meglio questo evento nonostante il periodo storto in cui di troviamo, quindi ci sarà tutto il rispetto delle norme Covid, con linee guida nuove da seguire per i tifosi. Il clima qui ad Auronzo è molto positivo perchè arrivato al tredicesimo anno è un vero segnale di sperzna anche per gli operatori turistici del nostro territorio. Un momento per ritrovarsi tra il popolo di Auronzo ed i tifosi della Lazio che hanno un rapporto di amicizia.

Un bellissimo clima, tanta gioia, anche se poi il ritiro è rimasto in dubbio visto che non si sapeva come si sarebbe evoluta la situazione e, devo dire, che ci sono state delle difficoltà a livello organizzativo. Grazie alla regione Veneto si è potuto organizzare ed ha permesso allenamenti ed amichevoli a porte aperte. Adesso sono certa che tutto andrà per il meglio e chiedo a tutti un po di pazienza e di rispettare le norme di distanziamento e le norme anti Covid.

Questo è il tredicesimo anno e noi abbiamo già rinnovato il contratto con la Lazio che prevede anche il ritiro del 2021 e del 2022, con un’opzione per il terzo anno, 2023, quindi si andaranno sicuramente a siglare i 15 anni insieme. Questo è un motivo di grande orgoglio per tutti noi”.







