Auronzo, Parolo: “Avremo la mentalità giusta per la Champions. Speriamo Leiva torni presto, io sono a disposizione. Reina? Carisma e personalità”

Ieri è iniziato ufficialmente il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. La squadra si sta preparando al meglio in vista della prossima emozionante stagione, che vedrà la banda Inzaghi impegnata anche in Champions. Tra mercato, nuovi volti già in rosa e senatori, il gruppo è impegnato con allenamenti ed amichevoli, in programma nei prossimi giorni. Questa mattina, a pochi minuti dall’inizio della seduta mattutina, il biancocleste Marco Parolo è intervenuto in conferenza stampa, ai microfoni ufficiali del club capitolino. Queste le dichiarazioni del centrocampista laziale: “Abbiamo raggiunto il quarto posto, valido per la Champions, c’è qualcosa da migliorare e lavoreremo per farlo. Dopo la sosta abbiamo avuto un assaggio di quello che significherà giocare gare ravvicinate. Speriamo che Lucas torni presto, io sono a disposizione per la squadra e mi farò trovare pronto dal mister. Anche Danilo ci è mancato molto, sono giocatori che danno una grande mano. Errori post lockdown? Riprendere dopo tre mesi di stop, con il caldo, per la prima volta, ci ha tolto pedine importanti. Ora resettiamo e ripartiamo, il ritiro ci farà bene. Aspettiamo anche i nuovi arrivi: già lo scorso anno siamo stati bene ed avevamo messo le basi per un’ottima stagione. Inoltre aspettiamo Lulic, ancora siamo all’inizio ma la partenza è buona e tra 10/15 giorni avremo un quadro più completo. Champions? Avremo l’entusiasmo della prima volta, noi abbiamo la testa e la mentalità per affrontarla bene, sopperendo alla mancanza di esperienza. Sognavo di raggiungere questo traguardo fin da bambino, quest’anno voglio divertirmi e dare il mio contributo. Il mio futuro si vedrà durante l’anno, sicuramente essere in Champions è un onore. Reina? Porterà carisma, personalità ed esperienza ad un gruppo che sta crescendo con il tempo. Cosa farò tra dieci anni? Mi vedo ancora nel calcio, ma non ho pensato a cosa fare”.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: