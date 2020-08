CALCIOMERCATO LAZIO | Secondo Le 10 Sport, il PSG ha inviato un’offerta ufficiale per Milinkovic: ecco i dettagli

Come rivelato da Le 10 Sport il direttore sportivo del PSG Leonardo ha inoltrato un’offerta da 60 milioni di euro per Sergej Milinkovic Savic. Il brasiliano non sembrerebbe voler alzare ulteriormente il prezzo per il centrocampista serbo ma a queste condizioni la Lazio non lo lascerà partire. Solo con una cifra di almeno 80 milioni di euro si potrebbe intavolare la trattativa ma il club francese non è pronto a un tale sforzo finanziario. La situazione potrebbe sbloccarsi solo con il mercato in uscita di alcuni calciatori come Paredes, Draxler o Gueye.





