La Lazio ha iniziato ieri a lavorare in vista della nuova stagione: i biancocelesti infatti hanno già svolto due sedute di lavoro ad Auronzo di Cadore e quest’oggi torneranno in campo. Nel tardo pomeriggio anche il presidente Lotito si è recato sotto le Tre Cime di Lavarado, anche per mettersi a colloquio con qualcuno dei suoi. Come riporta La Repubblica infatti, tra i primi da incontrare c’è proprio il tecnico, a seguire toccherà ad Immobile ed Acerbi. Sul piatto la questione rinnovi, con il difensore che vorrebbe prolungare con un sostanzioso aumento. Dagli attuali 1,8 chiede un salto a oltre 3 milioni. Con il mister invece c’è subito stato un primo contatto in serata, che verrà approfondito nella giornata di oggi. L’allenatore vuole sciogliere dei dubbi tra ingaggio, mercato e staff.







