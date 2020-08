Lazio, nel gruppo squadra una donna manager: ecco chi è

ROMA Spazio alle quote rosa. Non solo nell’organigramma della società, ma anche nel “gruppo squadra”, ovvero l’insieme delle persone che operano a stretto contatto tra loro. Nell’elenco dei tesserati partiti per il ritiro di Auronzo di Cadore, secondo quanto riportato da Il Messaggero, c’è anche Sara Albensi, travel manager della Lazio. Una laurea in scienza del turismo, un recente passato come tour operator e responsabile dei soggiorni in Italia per Avec, si occupa dell’organizzazione delle trasferte del club biancoceleste. Un compito ancor più delicato ai tempi del Coronavirus. Un ruolo ricoperto a Formello dallo scorso dicembre, coadiuvando il team manager Stefan Derkum, che lontano dalle luci dei riflettori svolge un lavoro prezioso e fondamentale. Insomma, un volto nuovo sotto le Tre Cime di Lavaredo.





