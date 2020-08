Lotito: “Stiamo allestendo la squadra per renderla ancora più competitiva: vogliamo giocarci la Champions come fatto dall’Atalanta”

E’ tempo di ritiro pre-campionato e la Lazio è già da diversi giorni ad Auronzo di Cadore. Nella sede del consueto ritrovo biancoceleste per preparare la stagione 2020/21, è arrivato da ieri anche il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, intervistato per l’occasione da Sky Sport: “Già in passato, sotto alla mia gestione, abbiamo disputato la Champions League. E’ un’esperienza che vorrei venisse valorizzata rispetto all’epoca, dove avevamo una organizzazione più limitata rispetto a quella attuale. Oggi abbiamo avuto l’opportunità di giocarci anche posizioni diverse in classifica in campionato, quindi con la formazione che abbiamo dobbiamo dare la stessa dimostrazione che hanno dato altre squadre italiane, come l’Atalanta. Con un organico che nonostante non fosse roboante dal punto di vista dei nomi, ha dimostrato di portare in alto ed avanti i colori dell’Italia. Vorremmo che la squadra abbia tutta la possibilità di esprimersi al 100% e dimostrare tutto il proprio valore. Per questo stiamo allestendo la squadra, rinforzandola, inserendo altre figure, che possono dare un contributo importante e renderla ancora più competitiva“.







