Auronzo, Marusic: “Spero di essermi messo gli infortuni alle spalle, voglio giocare di più”

Al termine dell’allenamento mattutino, Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “L’allenamento di questa mattina è stato duro, abbiamo lavorato sulla forza. Il ritiro è importante per tutti noi, quest’anno vogliamo ripetere tutto quello che abbiamo fatto di buono nella stagione scorsa. L’anno scorso non avevo svolto il ritiro a causa degli infortuni, per me è importantissimo essere qui quest’anno. Spero di essermi lasciato tutto alle spalle e spero di giocare più partite. Ho giocato sia a destra sia a sinistro, è il mister che decide. In Nazionale gioco da terzino destro,mi piace anche fare il quinto nel 3-5-2, non ho problemi. Spero anche di riuscire a fare qualche gol e assist in più per aiutare la squadra. Lazzari è fortissimo: è un grande giocatore e una bellissima persona. La concorrenza in una squadra c’è ed è normale sia così. Dopo il lockdown senza i tifosi tutto è stato diverso. Alla ripresa giocheremo ancora senza pubblico e per noi è complicato, con i nostri tifosi è tutto più facile: ci aiutano a rendere al meglio. Perché segno sempre contro il Parma? Succede, non mi hanno fatto nulla. Cosa mangia Radu per essere così in forma? Mangia di tutto, non so come faccia ad essere così!“.