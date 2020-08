PAIDEIA | Pepe Reina è arrivato in clinica: al via le visite mediche – FOTO&VIDEO

La Lazio si appresta ad iniziare la nuova stagione: Inzaghi da ieri lavora con il gruppo ad Auronzo di Cadore, in attesa di qualche innesto che potrà unirsi presto alla rosa. Il primo a raggiungere i biancocelesti sarà Pepe Reina, arrivato questa mattina in Paideia per le consuete visite mediche di rito. Il portiere, che nel pomeriggio raggiungerà i compagni sotto le Tre Cime di Lavaredo, è pronto quindi per la sua nuova avventura laziale. Abile con il pallone tra i piedi, carismatico e con esperienza: sarà lui ad affiancare Strakosha in questa stagione, ricca di importanti appuntamenti.

Di seguito l’arrivo del classe ‘82 in clinica:







