Pepe Reina è sbarcato a Fiumicino | FOTO

Sarà il nuovo portiere della Lazio. Com e annunciato questa mattina, Pepe Reina è regolarmente sbarcato a Fiumicino e per domani mattina alle 8 sono previste le visite d’idoneità sportiva che saranno svolte presso la struttura della Paideia. In giornata il giocatore raggiungere Inzaghi e i suoi nuovi compagni ad Auronzo di Cadore.







