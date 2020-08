Serie A, la Lombardia vuole riaprire subito gli stadi

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, sta valutando un’ordinanza straordinaria per riaprire gli impianti sportivi al pubblico sul territorio regionale con ingressi pari al 25% della capienza e con obbligo di mascherina. Dal 19 settembre Milan e Inter potrebbero riportare nuovamente allo stadio circa 21mila tifosi a partita. Il provvedimento verrà discusso nelle prossime 48 ore per entrare in vigore immediatamente, salvo impugnazione del governo.