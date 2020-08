ANSA | Covid19, c’è un nuovo caso di positività nella Roma

Nuovo caso di positività al Covid-19 nella Roma che proprio oggi ha effettuato i tamponi a Trigoria in vista della ripresa degli allenamenti prevista per domani.

Dopo Mirante e due giovani della Primavera è il turno dello spagnolo Carles Perez. Lo ha annunciato lo stesso giocatore giallorosso con un post sui suoi profili social: “Due giorni fa, per controllare il mio stato di salute prima di iniziare la preparazione con il resto squadra, ho fatto un tampone per il COVID19. Oggi mi hanno comunicato il risultato, che purtroppo è positivo”.

“Fortunatamente mi sento molto bene e sono totalmente asintomatico – scrive lo spagnolo – anche se come è logico dovrò restare in isolamento fino a quando il test non sarà negativo.

Quando i medici me lo permetteranno, mi unirò ai compagni per lavorare più motivato che mai. Un abbraccio e ci vediamo presto sul campo. Daje Roma!”. ansa.it





